اليمن: إصرار الحوثي على مسؤوليته عن هجوم أرامكو يؤكد أنه أداة رخيصة لخدمة إيران

المواطن - الرياض

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني: إن استماتة الميليشيا الحوثية في التغطية على إيران وتبني مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي على شركة أرامكو النفطية رغم الأدلة التي عرضتها وزارة الدفاع السعودية في مؤتمر صحفي بالأمس، والإجماع الدولي على مسؤولية نظام طهران عن الهجوم يؤكد كم هي أداة رخيصة لخدمة المشروع الإيراني.

وأضاف الإرياني، في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن الميليشيا الحوثية لم تكتفِ بكل ما سببته لليمن والشعب اليمني من موت ودمار وخراب وفقر وجوع ومرض وحزن وزعته في كل منزل طيلة 5 سنوات من الحرب التي فجرتها، وهي ماضية للمتاجرة والمقامرة باليمن وأمنه واستقراره ومصالح أبنائه في الداخل والخارج لتحقيق مصالح نظام ملالي طهران.

وتابع “الشعب اليمني بكل فئاته وأطيافه مطالب اليوم بإدراك حقيقة ميليشيا الحوثي وحجم ارتهانها لإيران ومتاجرتها بالبلد واستهتارها بأرواح ومصير المواطنين وزيف ادعاءاتها وشعاراتها، والانتفاضة لاسترداد اليمن من هذه العصابة التي أهلكت الحرث والنسل وما زالت تحاول جر اليمن لصراعات لا تحمد عقباها”.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن طيار تركي المالكي أكد بالأمس، أن الهجوم الإرهابي على أرامكو يوم السبت الماضي تم باستخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز.

وقال المالكي: جمعنا معلومات من بقايا الصواريخ تكفي لأن نعرف من وراء الهجوم، موضحًا أنها من صواريخ إيرانية من طراز ”يا علي”.

وأوضح المالكي أن الهجوم على أرامكو هو امتداد للهجمات السابقة ضد البنى التحتية في المملكة.

وأشار متحدث الدفاع إلى أن الأدلة المتوفرة تؤكد أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن بل انطلق من الشمال بدعم من إيران.

وتابع المالكي: “حان الوقت للمجتمع الدولي للعمل على وقف الأعمال الشريرة لإيران”، مشيرًا إلى أن “تهديد الإرهاب والأعمال الشريرة لإيران يشمل الجميع وليس السعودية فقط”.