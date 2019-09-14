اليمن: استهداف معملي أرامكو يهدد أمن المنطقة كلها 

المواطن - واس

أدانت الجمهورية اليمنية بأشد العبارات الاستهداف الإرهابي الجبان على معمليْن تابعيْن لشركة أرامكو اليوم بمحافظة بقيق وهجرة خريص بطائرات بدون طيار.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها اليوم: ” إذا تدين الجمهورية اليمنية هذا العمل الإرهابي، تؤكد وقوف اليمن حكومة وشعبا مع المملكة ضد كل ما يمسّ أمنها واستقرارها وتؤيد الإجراءات كافة التي تتخذها المملكة في مكافحة الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة”.

كما أكدت الوزارة مجددا موقف اليمن الثابت ضد الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة و أنّ مثل هذه الأعمال الإرهابية تشكل تهديدا خطير ليس فقط على المملكة وإنما على أمن واستقرار المنطقة ككل.