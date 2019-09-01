اليمن: الحوثيون يعرقلون مسار السلام

المواطن - واس

أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك التزام حكومة بلاده بمسار السلام والعمل مع المبعوث الدولي لتحقيق تقدم في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم، متهمًا ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالاستمرار في عرقلة تنفيذه.

وطالب رئيس الحكومة خلال لقائه في الرياض وزيرة خارجية السويد مارجريت وولستروم، المجتمع الدولي بأن يدرك أن الغاية من اتفاق ستوكهولم كان بناء الثقة وإنجاز نموذج لتنفيذ القرارات الدولية وإنهاء الانقلاب، مشيرًا إلى أن وقف اطلاق النار كان مجرد تمهيد لهذا الأمر.

وقال عبد الملك وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” إن الانتهاكات وزراعة الألغام والاعتداء على المدنيين التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية تضاعفت منذ توقيع الاتفاق.

من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية السويدية أن المجتمع الدولي يراقب تطورات الأوضاع في اليمن عن قرب ومعني بتحقيق السلام والاستقرار وإنهاء الأزمة الإنسانية.

وأعربت المسؤولة السويدية عن دعم بلادها لدعوة المملكة العربية السعودية للحوار لاحتواء الأزمة في عدن، مؤكدة أن بلادها؛ انطلاقًا من رعايتها لاتفاق ستوكهولم حريصةٌ على نجاح الاتفاق والتمهيد لاتفاق سياسي شامل.