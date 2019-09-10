اليمن يتقدم على السعودية في الشوط الأول

المواطن - مروة نبيل

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول مباراة السعودية ضد اليمن المقامة على استاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، بتأخر الأخضر بهدفين مقابل هدف.

وتلعب السعودية ضد اليمن على استاد البحرين الوطني ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

مباراة السعودية ضد اليمن

وبدأت مباراة السعودية ضد اليمن بشكل سريع، حيث تمكن محسن محمد من هز شباك الأخضر في الدقيقة الثامنة، وضغط لاعبو المنتخب الوطني بحثًا عن تسجيل التعادل مبكرًا.

وأسفر ضغط الأخضر عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 23 من أحداث مباراة السعودية ضد اليمن عن طريق النجم هتان باهبري، وكاد أن يُحرز سلمان الفرج هدف التقدم من تسديدة قوية، إلا أن الحارس تألق وأبعدها.

ونجح عمر الداحي في هز شباك الأخضر عند الدقيقة 37، ليضغط لاعبو المنتخب الوطني لتسجيل هدف جديد، لينتهي الشوط الأول من مباراة السعودية ضد اليمن بتأخر الأخضر بنتيجة 2/1.