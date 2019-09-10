اليمن يتقدم.. وباهبري يُسجل التعادل
في التصفيات الآسيوية المزدوجة

اليمن يتقدم.. وباهبري يُسجل التعادل

2019/09/10
الساعة 7:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

بدأت مباراة السعودية ضد اليمن المقامة الآن على استاد البحرين الوطني بشكل سريع، حيث تمكن محسن محمد من هز شباك الأخضر في الدقيقة الثامنة.

وانتفض لاعبو الأخضر بعد اهتزاز شباكهم بهدف مبكر، ونجح النجم هتان باهبري في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 23 من أحداث مباراة السعودية ضد اليمن اليوم.

وتلعب السعودية ضد اليمن على استاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتُعد مباراة السعودية ضد اليمن هي المواجهة الرسمية الأولى التي يخوضها المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد.

 


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