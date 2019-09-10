الين الياباني يهبط لأدنى مستوى في 5 أسابيع

المواطن - متابعة

هبط الين الياباني لأقل مستوى في خمسة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء مع تعافي عائدات سندات حكومية ما دفع بعض المستثمرين لخفض توقعات بضعف الاقتصاد العالمي.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الألمانية لأجل 30 عاماً لتصبح إيجابية لأول مرة فيما يزيد عن شهر. وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لذروة ثلاثة أسابيع مع اتجاه المستثمرين للأصول العالية المخاطر.

ومقابل الدولار، هبط الين لأقل مستوى في خمسة أسابيع عند 107.50 ين وهو الأدنى منذ أوائل أغسطس آب.

واستقر الجنيه الإسترليني، بعدما صوت البرلمان البريطاني بالموافقة لمنع مساعي رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات مبكرة ما دفعه للتعهد بالتوصل لاتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي خلال قمة الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.