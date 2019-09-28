اليوفي يصعد للصدارة بثنائية في مباراة يوفنتوس ضد سبال

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة يوفنتوس ضد سبال- منذ قليل- في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، بفوز اليوفي بثنائية دون رد، في مباراة أُقيمت على ملعب يوفي آرينا في مدينة تورينو.

وبدأ الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد سبال، بضغط هجومي من قبل فريق يوفنتوس الذي سعى بقوة إلى إحراز الهدف الأول في سبال مستغلًّا تراجعه الدفاعي.

وتمكن اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش من إحراز الهدف الأول لليوفي في الدقيقة الـ45 من عمر الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد سبال.

وانتهى الشوط الأول من مباراة يوفنتوس ضد سبال بتقدم نادي يوفنتوس بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة يوفنتوس ضد سبال، كثّف نادي اليوفي من محاولاته الهجومية، من أجل إحراز الهدف الثاني وضمان اقترابه من الحصول على النقاط الثلاث.

وظل اليوفي يضغط بقوة، حتى نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في إحراز الهدف الثاني للبيانكونيري في الدقيقة الثامنة والسبعين، بعد عرضية متقنة من اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا.

ولم يحدث أي جديد في لقاء يوفنتوس ضد سبال، لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس وتصدره مؤقتًا للدوري الإيطالي في انتظار نتيجة مباراة إنتر ميلان وسامبدوريا، التي تُقام في السابعة مساءً بتوقيت المملكة اليوم السبت.

وقدم اللاعب الويلزي أرون رامسي أداءً جيدًا في مباراة يوفنتوس ضد سبال، حيث نجح سريعًا في التأقلم مع لاعبي البيانكونيري منذ انضمامه لليوفي قادمًا من نادي أرسنال الإنجليزي كصفقة انتقال حر.

وبعد الفوز في مباراة يوفنتوس ضد سبال، يستعد اليوفي لمواجهة نادي باير ليفركوزن الألماني يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيواجه اليوفي في الجولة السابعة، نادي إنتر ميلان في السادس من أكتوبر المقبل، حيث يأمل اليوفي في تحقيق الفوز على النيراتزوري مثل فوزه اليوم في مباراة يوفنتوس ضد سبال.