اليوم العالمي للقهوة.. الإفراط في تناولها يسبب أضراراً صحية

المواطن - سعد البحيري

بدأ محبو القهوة في العالم العربي الاستعداد للاحتفال بيومها العالمي من خلال مشاركات لصور ومقتطفات حول القهوة وفوائدها، فيم شارك البعض التحذيرات من الإفراط في تناولها.

القهوة التي يتغزل بها الشعراء ومحبوها على مر الأجيال، لها يوم عالمي إلا أنه يختلف باختلاف الدول لكن في جميع الأحوال يتم الاحتفال به.

وبطبيعة الحال فإن اليوم العالمي للقهوة هو مناسبة للاحتفال بمشروب القهوة في جميع أنحاء العالم وأول تاريخ رسمي لهذا اليوم هو 1 أكتوبر 2015 كما وافق عليه المنظمة الدولية للقهوة.

وقد استغل هذا اليوم أيضاً للتشجيع على التجارة العادلة للقهوة وزيادة الوعي حول مشاكل مزارعي البُن، في هذا اليوم تقدم العديد من شركات القهوة أكواب مجانية ومخفضة من القهوة لجمهورها.

وتعود فكرة اليوم العالمي للقهوة إلى مارس 2014 حيث تم اتخاذ قرار بواسطة منظمة القهوة الدولية لإطلاق أول يوم للقهوة في ميلان كجزء من معرض اكسبو 2015.

وأيام القهوة الوطنية التي تحتفل بها معظم دول العالم المختلفة هي كالتالي، أوائل أبريل الصين، 6 مايو الدنمارك، 24 مايو البرازيل، 27 يونيو كولومبيا، 12 سبتمبر كوستاريكا، 19 سبتمبر أيرلندا، 20 سبتمبر منغوليا، سبتمبر – السبت الأول – ألمانيا، 28 سبتمبر سويسرا، أما في 29 سبتمبر يحتفل كل من “أستراليا – كندا – اسكتلندا – بلجيكا – إنجلترا – أثيوبيا – المجر – أيسلندا – ماليزيا – المكسيك – اليمن – نيوزيلندا – النرويج – جنوب أفريقيا – السويد – الولايات المتحدة – اليابان – رومانيا – الفلبين – تايوان – مصر – الإمارات العربية المتحدة – المملكة “، وفي 1 أكتوبر سريلانكا.

لكن مع ذلك يبرز التحذير من الإفراط في تناول القهوة حيث يسبب العديد من المشاكل الصحية منها، زيادة نبضات القلب بشكل سريع وذلك بسبب احتواء القهوة على نسبة عالية من الكافيين التي تعمل على تنشيط الجهاز العصبي المركزي وزيادة معدلات ضربات القلب.

كما أن الإفراط في تناول القهوة يعمل على اضطرابات الجهاز الهضمي وعسر الهضم، كما أنه يسبب ارتجاع المريء ويسبب حرقان المعدة.

ويزيد من التوتر والقلق ويسبب الأرق أثناء النوم بسبب الكافيين الموجود فيه وارتفاع نسبة الأدرينالين كما يحدث في بعض الحالات تشنجات العضلات، حيث أثبتت الدراسات أن الإفراط في تناول الكافيين يعمل على تشنجات العضلات.