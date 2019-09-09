اليوم.. انتهاء بيع تذاكر #الهلال الموسمية

المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن انتهاء بيع التذاكر الموسمية لمباريات نادي الهلال، مساء اليوم الاثنين.

وأشارت شركة صلة الرياضية، إلى أن بيع تذاكر الهلال الموسمية سينتهي عند الساعة 12 صباحًا، وسيتم تسليم التذاكر لمن لم يستلمها، يوم الجمعة المقبل من الرابعة عصرًا وحتى الساعة الثامنة مساء.

وأوضحت الشركة أنه سيتم تسليم تذاكر الهلال الموسمية عبر شباك رقم 8 في إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “ملعب محيط الرعب”، وأكدت على ضرورة إحضار الهوية للمطابقة.

وكان نادي الهلال قد أعلن مؤخرًا عن استأنف بيع التذاكر الموسمية لكافة مبارياته المتبقية على أرضه في ملعب محيط الرعب، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتتيح التذاكر الموسمية للمشجع اختيار مقعده وحجزه لجميع مباريات الدوري عبر موقع بيع التذاكر المخصص لمباريات الهلال، على أن يتم طباعة البطاقة الموسمية بعد إتمام عملية الشراء.