اليوم.. بداية التسجيل في اختبارات كفايات المعلمات

المواطن - الرياض

يبدأ المركز الوطني للقياس والتقويم، اليوم الثلاثاء، استقبال طلبات تسجيل اختبار كفايات المعلمات 1441هـ للنساء، وذلك لمن لم يسبق لهن الاختبار أو الحاصلات على درجة أقل من 50، وذلك من خلال صفحة الخدمات الإلكترونية للموقع عبر الإنترنت، وذلك وفقاً لمواعيد التسجيل في كفايات المعلمين والمعلمات 1441هـ المعتمدة والرسمية التي أعلن عنها قياس لتنظيم عمليات التسجيل الإلكتروني في الموقع.

وبحسب ما أعلن عنه قياس فإن التسجيل اختبار كفايات المعلمات للفترة الأولى يبدأ من صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر 2019، وينتهي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر 2019، فيما سيتم عقد اختبارات المعلمين والمعلمات للفترة الأولى من 22 نوفمبر 2019 إلى 30 نوفمبر 2019.

وأوضح مركز قياس أن التسجيل في اختبار كفايات المعلمات يتطلب من الراغبات بالتسجيل إنشاء ملف شخصي في الخدمات الإلكترونية لموقع قياس، ومن ثم تسجيل الدخول وإكمال طلب التسجيل والسداد.

وعلى المعلمات تسديد رسوم الاختبار خلال يومين من خلال خدمة سداد التي تقدمها البنوك عبر الصرافات الآلية والإنترنت، وذلك من خلال الدخول للملف، ومن ثم اختيار شحن الرصيد، ثم اختيار فواتير سداد.

ويبلغ المقابل المالي والرسوم المعتمدة لدخول قياس كفايات 100 ريال للاختبار العام، و 100 ريال لاختبار التخصص وفي حال التسجيل المتأخر فيبلغ المقابل المالي 150 ريالاً.

وبحسب التعليمات والتنظيمات التي نشرها “قياس” فإنه يسمح بالتسجيل في الاختبار لمرة واحدة في العام، ومنوهاً بأن صلاحية الاختبار ودرجة الاجتياز يتم تحديدها من قبل وزارة التعليم.

ويعتبر اختبار كفايات المعلمين والمعلمات من الاختبارات المهنية التي يتم تنظيمها وفق أسس علمية والتي تضعها وزارة التعليم كأحد الشروط للتعيين على الوظائف التعليمية، حيث يتم تقييم المعلمين والمعلمات من خلال اختبارين كفايات العام وكفايات التخصص.

ويمكن للراغبات بالتسجيل في كفايات المعلمات 1441 عبر قياس الوصول إلى صفحة التسجيل الإلكتروني عبر الرابط من هنا.