انتحار موظف فيسبوك قفزًا من فوق مبنى الشركة العملاقة

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

أقدم أحد موظفي شركة عملاق التواصل الاجتماعي فيسبوك، على الانتحار، قفزًا من أعلى مبنى المقر الرئيسي الواقع في مينلو بارك، ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب موقع “ديلي ميل” البريطاني، أجرى المارة اتصالًا هاتفيًا برقم الطوارئ (911)؛ للإبلاغ عن أن رجلًا قفز من أعلى مبنى فيسبوك المكون من 4 طوابق، وتوجه المسعفون إلى مكان الحادث، ليعلنوا عن وفاة الرجل.

واكتفى فيسبوك بالتأكيد، في بيان، على أن الشخص المتوفي كان موظفًا لدى الشركة، لكن لم تُذكر هويته، وجاء في البيان: “شعرنا بالحزن عندما علمنا أن أحد موظفينا توفي في مقر مينلو بارك، نتعاون مع الشرطة في التحقيقات، وندعم موظفينا وليس لدينا معلومات لمشاركتها حاليًا”.