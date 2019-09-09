انتقادات جديدة لإدارة #الأهلي

المواطن - محمد سمعه

رحل كل من المصري محمد عبدالشافي واللاعب تيسير الجاسم عن صفوف الأهلي وذلك بعد نهاية موسم 2018-2019، حيث انتقل عبدالشافي لـ الزمالك المصري وانضم الجاسم لصفوف نادي النصر الكويتي.

وانتقد الناقد الرياضي فيصل الجفن رحيل تيسير الجاسم دون تكريمه في الأهلي فقال: “تيسير الجاسم آخر اللاعبين العمالقة، ولا يستحق أن يخرج من الأهلي بهدوء”.

أما حسين الشريف المتحدث الرسمي السابق لنادي الاتحاد فقال: “محمد عبدالشافي خرج من الأهلي بحفلة وتيسير الجاسم لم يخرج بهذه الطريقة”.

يذكر أن محمد عبدالشافي تُوج مع نادي الزمالك بالأمس بلقب كأس مصر على حساب نادي بيراميدز بثلاثية دون رد.

من ناحية أخرى، قال فيصل العدواني رئيس جهاز كرة القدم في نادي النصر الكويتي: “إن إدارة النادي رحبت بالتعاقد مع اللاعب تيسير الجاسم نجم الأهلي السابق فور عرض اسمه على الجهاز الفني بالنادي”.

وتحدث العدواني لـ برنامج في المرمى قائلًا: “عرض اسم تيسير الجاسم علينا ووافق الجهاز الفني على التعاقد معه، وعقد تيسير الجاسم لمدة موسم وانتقل بصفقة انتقال حر”.

وتابع فيصل العدواني: “تيسير الجاسم خضع لبرنامج تدريبي خاص منذ عدة أسابيع، وسيدخل التدريبات الجماعية لنادي النصر الكويتي بداية من الخميس”.

وقيد نادي النصر، اللاعب تيسير الجاسم بدلًا من البرازيلي سيلفا لاعب خط الوسط الذي لم ينجح في التألق مع نادي النصر خلال المعسكر التحضيري للموسم الجديد في الجمهورية التركية.

ورحل تيسير الجاسم، صاحب الـ35 عامًا، عن صفوف النادي الأهلي بنهاية منافسات موسم 2018/ 2019، ويرغب في خوض تجربة خارجية لمدة موسم أو اثنين قبل إعلانه اعتزال اللعب نهائيًّا.

فيصل الجفن:

تيسير الجاسم آخر اللاعبين العمالقة.. ولا يستحق أن يخرج من النادي #الأهلي بهدوء#الديوانيه pic.twitter.com/1h2Ca4Y3Ah — KSA SPORTS (@riyadiyatv) September 8, 2019