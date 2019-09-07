انتقادات حادة لـ سالم الدوسري !

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب سالم الدوسري، نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، لانتقادات حادة، وذلك بعد هدفه الذي أحرزه في شباك منتخب مالي، أول أمس، في المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين في الدمام.

وكان سالم الدوسري سجل هدف المنتخب السعودي في الشوط الثاني من المباراة بعد تقدم منتخب مالي، وقام بإبعاد زملائه عنه الذين حاولوا الاحتفال معه ليحتفل منفردًا ويقوم بحركة بهلوانية في الهواء تعبيرًا عن فرحته بالهدف، وردًّا على الانتقادات التي تعرض لها من جمهور الهلال في الفترة الأخيرة.

وعلّق الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز قائلًا: الحركة الذي صنعها سالم الدوسري لابد من التوقف عندها اليوم، ماذا يقصد؟

أما الناقد الرياضي سعود الصرامي فقال: أعتقد أن ما قام به سالم الدوسري أمر صغير، ولا يجب التركيز عليه، شيء طبيعي أن يحزن اللاعب بسبب نقد الجمهور له، وهذا ما فعله محمد صلاح مع جماهير منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019.

وأبدى الناقد الرياضي عدنان جستنيه حزنه الشديد بسبب تصرف سالم الدوسري قائلًا: أزاح زملاءه للاحتفال بالهدف بمفرده مع تسوية حركة غريبة.

ويذكر أن مباراة السعودية ومالي كانت أُقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، وهي المباراة الأولى للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد مع الأخضر.

سعود الصرامي : في رآيي ان ما قام به الكابتن "سالم الدوسري" امر صغير#مجلس_24#المنتخب_السعودي#السعودية_مالي pic.twitter.com/mj3YJRGlyj — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 5, 2019