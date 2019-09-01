انتهاء إعارة كورزون مع الفتح

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الفتح عن انتهاء فترة إعارة البيلاروسي نيكيتا كورزون، ليعود بذلك إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي دينامو كييف الأوكراني.

وأعرب مجلس إدارة نادي الفتح عن شكره للاعب البيلاروسي كورزون خلال الفترة التي قضاها بين صفوف النموذجي، وتمنى له التوفيق في مسيرته الكروية.

وتعاقد نادي الفتح مع نيكيتا كورزون خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وشارك في 11 مباراة مع النموذجي، ولم ينجح في تسجيل أي هدف، وصنع هدفًا وحيدًا.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح أول مباراتين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ليحتل المركز الـ13 بدون رصيد.