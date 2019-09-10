انخفاض في درجات الحرارة غدًا مع رياح وغبار

المواطن - الرياض

كشف الباحث في الطقس والمناخ نزيه الحيزان، عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

وتوقع الحيزان حدوث بداية انخفاض بدرجات الحرارة على وسط المملكة لما دون الـ40 درجة بمعدل ٢- ٣ درجات، مع نشاط عالٍ للرياح المثيرة للأتربة والغبار على شرق ووسط وغرب المملكة.

كما توقع الحيزان انحسار فرص الأمطار بشكل كبير شمال المرتفعات وتمركزها بين مرتفعات أبها وجازان وما بينها وبين نجران واليمن.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، وعسير والباحة، مكة المكرمة، ورياحًا سطحية نشطة على أجزاء من شرق المملكة.