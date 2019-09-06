اندهاش من تصرف اتحاد القدم

المواطن - محمد سمعه

لا يزال الاتحاد السعودي لكرة القدم يبحث عن تعيين رئيس جديد للجنة الحكام لديه وبمواصفات خاصة؛ تجنبًا للاعتراضات التي شهدها الموسم الماضي في بطولة الدوري السعودي من قبل الأندية.

وأكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن الرئيس الجديد للجنة الحكام سيكون صاحب خبرة كبيرة في مجال التحكيم.

وانتقد الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز تأخر اتحاد القدم في إعلان رئيس لجنة الحكام قائلًا: أهم لجنة في اتحاد كرة القدم لإدارة التحكيم لم يتم تسمية رئيسها بالرغم من انطلاقة الدوري.

وأضاف الجماز: ما فعله اتحاد القدم يُدهش ويُثير الحيرة، ويدل على وجود عيب وخلل؛ لأن أهم لجنة لديك لم تُحدد بعد رئيسها، وهذا يُنقص من عمل اتحاد كرة القدم رغم أن ياسر المسحل يستحق المنصب لكفاءته.

ويذكر أن أندية دوري المحترفين اعترضت في الموسم الماضي على الأداء التحكيمي لبعض من الحكام الأجانب، بالإضافة إلى اعتراضها على أسس استخدام تقنية الـVAR.

وكان الحكم الإيطالي الشهير بيرلويجي كولينا تولى مؤقتًا رئاسة لجنة الحكام لاختيار الطاقم التحكيمي لمباراتي الجولة الـ29 والـ30 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الماضي.

وتم إعفاء خليل جلال من رئاسة لجنة الحكام بعد مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بالموسم الماضي، وذلك بعد تصريحاته عن كواليس اختيار حكام المباراة النهائية.

عبدالرحمن الجماز: أهم لجنة في اتحاد كرة القدم لإدارة التحكيم لم يتم تسمية رئيسها بالرغم من إنطلاقة الدوري #مجلس_24 pic.twitter.com/lpdHu13iq0 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) September 5, 2019