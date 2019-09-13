انسكبت قهوة الكابتن فهبطت الطائرة اضطراريًا في منتصف الرحلة

المواطن - متابعة

في الوقت الذي كانت فيه طائرة إيرباص A330-243 المتجهة من فرانكفورت بألمانيا إلى كانكون في المكسيك، وعلى متنها 326 مسافرًا، تحلق فوق شمال المحيط الأطلسي غرب إيرلندا، انسكبت قهوة كابتن الطائرة على لوحة التحكم، ما أدى إلى فشل نظام الموقع والعناوين العامة للطائرة على الفور.

وبعد 40 دقيقة تقريبًا، أصبحت لوحة التحكم ساخنة جدًا وامتلأت قمرة القيادة برائحة احتراق كهربائي، وبعد 20 دقيقة أخرى، ارتفعت حرارة لوحة التحكم لدرجة أن الأزرار بدأت في الذوبان، ولكن في هذه المرحلة وصلت الطائرة إلى منتصف الطريق تقريبًا عبر المحيط الأطلسي.

وعندها قرر الطيار، الذي يمتلك 13000 ساعة طيران كخبرة عريقة، العودة بالطائرة إلى شانون، إيرلندا، حيث هبطت دون وقوع أي حادث.

وعلى الرغم من أن الطيارين اضطروا إلى استخدام أقنعة الأكسجين، إلا أنه لم يحدث أي ضرر ولم تقع إصابات.