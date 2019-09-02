انطلاقة زيدان تقلق جماهير ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

أبدت غالبية جماهير ريال مدريد عن رضاها لعودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، إلا أن تراجع النتائج في الدوري الإسباني تسبب في غضبها.

انطلاقة سيئة:

وتُعتبر انطلاقة ريال مدريد مع زيدان في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، أسوأ من بدايته الموسم الماضي تحت قيادة جولين لوبيتيجي، وذلك وفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو”.

وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد تحت قيادة زيدان 5 نقاط من أصل 9، ليحتل المركز الخامس وبفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز.

وكان ريال مدريد مع لوبيتيجي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم في منافسات الموسم الماضي برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الموسم الماضي من تسجيل 10 أهداف واستقبال هدفين فقط خلال أول 3 جولات من الدوري الإسباني الممتاز، في حين أحرز 6 أهداف واهتزت شباكه 4 مرات هذا الموسم.

وتولى زيدان تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نهاية منافسات الموسم الرياضي الماضي، في ولايته الثانية لإنقاذ المرينغي بعد تقديمه لموسم كارثي.

ريال مدريد:

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد منافسات الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم بالفوز على سلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، قبل أن يسقط في فخ التعادل ضد بلد الوليد وفياريال بنتيجتي 1/1 و2/2.

ويقع ريال مدريد في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 5 نقاط، ويستعد لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفانتي ضمن منافسات الجولة الرابعة من الليغا.