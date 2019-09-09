انطلاق فعاليات ملتقى الصحة العالمي غداً بالرياض

المواطن - الرياض

يفتتح صباح غدٍ الثلاثاء ملتقى الصحة العالمي بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض.

ويشارك في الملتقى على مدى ثلاثة أيام 180 شركة سعودية وإقليمية ودولية بهدف عرض أحدث التطورات في الخدمات الصحية وتقنيات الأجهزة الطبية لأكثر من 10 آلاف مشارك من المهتمين بقطاع الرعاية الصحية. ويقدم أيضاً الملتقى 30 ساعة تدريبية مجانية من خلال 9 مؤتمرات معتمدة.

ويهدف ملتقى الصحة العالمي، الذي تنظمه شركة انفورما، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر ((Arab Health، إلى تحديد الفرص الهائلة المتاحة لتطور الرعاية الصحية بالسعودية، ورفع مستوى جودتها، تماشياً مع برنامج التخصيص الذي تقوده وزارة الصحة.

ويعتبر الملتقى المنصة الصحية الرائدة، حيث يحتضن العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل، التي سيتم من خلالها مناقشة المجالات الصحية المستهدفة ضمن استراتيجية تطوير قطاع الرعاية الصحية التي اعتمدتها وزارة الصحة، وفق برنامج التحول الوطني المفضي إلى تحقيق رؤية المملكة 2030. وتتمثل المجالات الصحية ذات العلاقة بأهداف الملتقى في طب الطوارئ، وإدارة المختبرات، وتجربة المرضى، وإدارة الجودة، والأشعة الشاملة، وبناء المستشفيات، والهندسة الطبية الحيوية، والصحة الرقمية.

للمزيد من المعلومات وللإفادة على موقع الملتقى يرجى زيارة الرابط التالي (هنا).