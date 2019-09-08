انطلاق يوم الاقتراع الموحد بالانتخابات المحلية في روسيا

انطلاق يوم الاقتراع الموحد بالانتخابات المحلية في روسيا

2019/09/08
الساعة 1:08 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

فتحت صباح اليوم الأحد، مكاتب الاقتراع في روسيا أبوابها أمام الناخبين لاختيار رؤساء البلديات وانتخاب محافظي مقاطعات، إضافة إلى انتخابات فرعية لمجلس النواب (الدوما).

وسيتم اختيار ممثلي السلطات المحلية والإقليمية في أقاليم الاتحاد الروسي الخمسة وثمانين، فيما يعرف بـ”يوم الاقتراع الموحد”.

وسيختار الناخبون أكثر من 47 ألف نائب ومسؤول للحكم المحلي، من أصل 105 آلاف مترشح.

كما سيجرى 50 استفتاء تتعلق بطرق إدارة البلاد في مختلف المجالات، ومن المتوقع أن تغلق مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لكل إقليم.



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