انفجار قوي يهز كابول وسماع تبادل إطلاق نار

المواطن - متابعة

سُمع انفجار قوي مساء اليوم الاثنين وسط كابول، تلاه ما يشبه إطلاق النار، دون أن يعرف مصدره.

وتزامن الانفجار مع بث التلفزيون الأفغاني مقابلة مع المبعوث الأمريكي زلماي خليل زاد الذي تحدث عن اتفاق سلام محتمل مع طالبان.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرة رحيمي: إن الانفجار وقع في منطقة شرقي كابول، حيث يقيم أجانب ويوجد عدد من مكاتب الأمم المتحدة والسفارات والأبنية الحكومية.

وأبلغ مسؤول آخر بوزارة الداخلية شبكة “طلوع” الإخبارية بأن الانفجار نتج عن سيارة ملغومة، لكن تقارير إعلامية غير مؤكدة قالت: إنه ناجم عن شاحنة مفخخة.