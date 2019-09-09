انقطاع الكهرباء عن محافظات جازان الجنوبية لأكثر من 10 ساعات
وقعت عدة تلفيات ومشاكل في بعض المنازل

انقطاع الكهرباء عن محافظات جازان الجنوبية لأكثر من 10 ساعات

2019/09/09
الساعة 8:34 مساءً
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المواطن - علي شيبان - جازان

تجددت مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في منطقة جازان مع هطول أول قطرة من مياه الأمطار يوم أمس الأحد؛ مما أدى إلى تذمر أهالي المحافظات الجنوبية واستيائهم من الانقطاع المستمر للكهرباء من بعد صلاة عصر أمس إلى ساعات متأخرة من الليل لأكثر من 10 ساعات.

وقال أهالي في تصريحات إلى “المواطن“: إن انقطاع التيار الكهربائي أصبح متعلقًا بأول قطرة مطر ولا يعرفون ما العلاقة والارتباط بينهما، موضحين أنهم عاشوا في طقس حار بدون مكيفات وفي ظلام دامس استمر لساعات طويلة، حيث انقطع عصر أمس في عدة قري تابعة لمحافظة صامطة أكثر من 10 ساعات؛ مما سبب عدة تلفيات ومشاكل في بعض المنازل.

مشكلات لكبار السن والمرضى:

وأضاف بعض الأهالي أن مع هطول الأمطار اضطروا إلى أخذ بعض كبار السن وخاصة الذين يعانون من أمراض القلب والأمراض الصدرية ويستخدمون بعض الأجهزة بالذهاب إلى الشقق الفندقية؛ لأنهم يعلمون أن عودة التيار لن تكون بالأمر السهل.

وأكد بعض أهالي القرى الجنوبية من محافظة صامطة أنهم ناموا في سيارتهم الخاصة هم وعائلاتهم، وذلك بسبب تأخر إعادة التيار الكهربائي، ناهيك عن بعض الموظفين والطلاب لم يذهبوا إلى مدارسهم وأماكن عملهم بسبب الانقطاعات.

تساؤلات:

وتساءل المواطنون: إلى متى ونحن في نفس المشكلة التي ليست وليدة اليوم؟! وما هي أسباب انقطاع التيار الكهربائي مع أول قطرة مطر؟! علمًا بأن هذا الانقطاعات تكثر في منطقة جازان فقط عكس المناطق المجاورة، ومتى سوف نتلافى هذه الانقطاعات المستمرة؟!

وناشد أهالي المنطقة عبر “المواطن“، الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الموضوع، مطالبين بضرورة الاحتياطات اللازمة وعدم انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وإنهاء هذه المعاناة.


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