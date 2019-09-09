انقلاب حافلة بسبب سيول المغرب يقتل أكثر من 11 شخصًا

انقلاب حافلة بسبب سيول المغرب يقتل أكثر من 11 شخصًا

2019/09/09
الساعة 6:16 صباحًا
- ‎فيأخبار 13 منطقة, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

لقي 11 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون، إثر انقلاب حافلة جراء سيول في إقليم الرشيدية في جنوب شرق المغرب، بحسب ما أفادت السلطات المحلية أمس الأحد.

وقالت السلطات في بيان: إن حافلة الركاب انقلبت في واد دمشان بمنطقة الخنك “جراء السيول الفيضانية التي شهدها الوادي”.

وأشار البيان إلى أن الحصيلة الأولية للضحايا تفيد بسقوط ستة قتلى، فيما تم إنقاذ 27 آخرين أصيب بعضهم بإصابات متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى أحد مستشفيات الرشيدية.

وأضاف البيان أن “عمليات البحث والإنقاذ التي تمت مباشرتها بمحيط مكان الحادث توقفت لمدة زمنية محدودة بسبب السيول الفيضانية التي عرفها الوادي مرة أخرى هذا الصباح (الأحد)، قبل أن تُستأنف بعد ذلك، حيث تمت مواصلة تعبئة كافة الموارد البشرية واللوجستية من أجل متابعة البحث عن بقية ركاب الحافلة المفقودين”.


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