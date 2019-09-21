انقلاب حافلة في تركيا يصيب 15 سائحًا روسيًّا

المواطن - متابعة

أفادت القنصلية العامة الروسية في مدينة أنطاليا التركية، اليوم السبت، بأن 15 سائحًا روسيًّا أصيبوا بجروح جراء حادث انقلاب حافلة سياحية في الولاية.

وأكد مسؤول في القنصلية، أن الحافلة التي كانت تقل 22 سائحًا روسيًّا من الفندق إلى المطار، انقلبت بالقرب من بلدية آكسو. وتابع أن سبعة سياح واصلوا سيرهم إلى المطار، فيما تم نقل 15 آخرين إلى مستشفيات مختلفة.

وأضاف أن ثمانية مصابين ما زالوا حاليًّا في المستشفيات، وأنهم سيبدؤون في مغادرتها اعتبارًا من يوم الأحد، مشيرًا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بليغة.