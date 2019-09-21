انقلاب حافلة في تركيا يصيب 15 سائحًا روسيًّا

انقلاب حافلة في تركيا يصيب 15 سائحًا روسيًّا

2019/09/21
الساعة 9:13 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - متابعة

أفادت القنصلية العامة الروسية في مدينة أنطاليا التركية، اليوم السبت، بأن 15 سائحًا روسيًّا أصيبوا بجروح جراء حادث انقلاب حافلة سياحية في الولاية.

وأكد مسؤول في القنصلية، أن الحافلة التي كانت تقل 22 سائحًا روسيًّا من الفندق إلى المطار، انقلبت بالقرب من بلدية آكسو. وتابع أن سبعة سياح واصلوا سيرهم إلى المطار، فيما تم نقل 15 آخرين إلى مستشفيات مختلفة.

وأضاف أن ثمانية مصابين ما زالوا حاليًّا في المستشفيات، وأنهم سيبدؤون في مغادرتها اعتبارًا من يوم الأحد، مشيرًا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بليغة.


هل قرأت هذا ؟
  • خطف سعودية بتركيا .. ذهبت إلى السوق قبل أسبوع واختفت!
    •
  • المملكة تصفع تركيا في مجال السياحة
    •
  • أمجد طه يفضح تركيا
    •
  • السياحة السعودية تتراجع في تركيا من المرتبة الرابعة إلى العاشرة
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :


    ‎وسوم