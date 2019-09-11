بأمر الملك.. ترقية 68 عضوًا في النيابة العامة
إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ)

بأمر الملك.. ترقية 68 عضوًا في النيابة العامة

2019/09/11
الساعة 2:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- أمرًا ملكيًا كريمًا يقضي بترقية 6٨ عضوًا من أعضاء النيابة العامة إلى مرتبة رئيس دائرة تحقيق وادعاء (أ).

وثمّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب صدور الأمر الملكي، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الدعم اللامحدود من لدن مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أدام الله عزهما- لجهاز النيابة العامة، وبما يعمّق من طبيعة العمل القضائي في النيابة العامة وفقًا للتطلعات الكريمة.

وحث النائب العام أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وأن يديم عزهما وتوفيقهما.


هل قرأت هذا ؟
  • الملك سلمان يستقبل في قصر السلام أمراء وعلماء ومواطنين
    •
  • الملك سلمان يتسلم رسالة من الرئيس الموريتاني
    •
  • الملك سلمان يتسلم رسالة من أمير الكويت
    •
  • الملك سلمان يطمئن هاتفيًّا على صحة أمير الكويت
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :