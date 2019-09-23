بأمر الملك سلمان.. منح أوسمة للمترشحين من قبل دارة الملك عبدالعزيز

بأمر الملك سلمان.. منح أوسمة للمترشحين من قبل دارة الملك عبدالعزيز

2019/09/23
الساعة 10:26 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للذين تم ترشيحهم من قبل دارة الملك عبدالعزيز وهم : ـ
1 ـ الدكتور / محمد بن عبدالرحمن الربيع وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة
2 ـ الأستاذة الدكتورة / ليلى بنت صالح البسام وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة
3 ـ الدكتور / عبدالرحمن بن صالح الشبيلي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
4 ـ الأستاذ الدكتور / عبدالله بن ناصر الوليعي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
5 ـ الأستاذ الدكتور / أحمد بن عمر الزيلعي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة
6 ـ الأستاذ الدكتور / عبدالله بن محمد الشهري وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة


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