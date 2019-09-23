بأمر الملك سلمان.. منح أوسمة للمترشحين من قبل دارة الملك عبدالعزيز

المواطن - واس

صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة للذين تم ترشيحهم من قبل دارة الملك عبدالعزيز وهم : ـ

1 ـ الدكتور / محمد بن عبدالرحمن الربيع وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة

2 ـ الأستاذة الدكتورة / ليلى بنت صالح البسام وسام الملك خالد من الدرجة الثالثة

3 ـ الدكتور / عبدالرحمن بن صالح الشبيلي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

4 ـ الأستاذ الدكتور / عبدالله بن ناصر الوليعي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

5 ـ الأستاذ الدكتور / أحمد بن عمر الزيلعي وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة

6 ـ الأستاذ الدكتور / عبدالله بن محمد الشهري وسام الملك سلمان من الدرجة الثالثة