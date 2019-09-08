باخشوين متخصص تمريرات في دوري محمد بن سلمان للمحترفين
بعد تألقه خلال أول جولتين

باخشوين متخصص تمريرات في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

2019/09/08
الساعة 7:45 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

تألق النجم وليد باخشوين بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن باخشوين نفذ أكبر عدد من التمريرات الناجحة في الثلث الهجومي من الملعب في الدوري هذا الموسم، برصيد 32 تمريرة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بالهزيمة ضد الاتفاق بهدفين دون رد، قبل أن يخسر أمام أبها بنتيجة 2/1.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ14 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدون نقاط.


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