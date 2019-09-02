باريس سان جيرمان يُسابق الزمن لضم حارس الريال

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قريبًا من التعاقد مع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني قبل ساعات من غلق باب فترة الانتقالات الصيفية.

وقالت شبكة سكاي سبورتس نيوز إن كيلور نافاس متواجد حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس وذلك لحسم انضمامه للنادي الباريسي، مقابل انتقال الحارس الفرنسي الفونسو اريولا لصفوف نادي ريال مدريد في صفقة تبادلية.

ويُذكر أن كيلور نافاس كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لـ مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف 2015، مقابل انتقال الإسباني دافيد دي خيا لريال مدريد ولكن الصفقة لم تتم.

قال برنامج El Chringuito الإسباني إن الحارس الفرنسي أريولا أكمل الفحوصات الطبية بنجاح في الريال ووقع على عقد الانضمام للنادي بحضور مواطنه زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

وسيكون تعاقد ريال مدريد مع الحارس ألفونس أريولا، كخيار ثانٍ مع وجود البلجيكي تيبو كورتوا كحارس أساسي للريال.