باريلا يحقق رقمًا مميزًا في الشامبيونزليج

المواطن - مروة نبيل

ظهر نجم النيراتزوري، نيكولو باريلا بشكل مميز في مباراة إنتر ميلان ضد سلافيا براج ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2020.

ونجح باريلا في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لأحداث الشوط الثاني، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليقود إنتر ميلان للتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 ضد سلافيا براج.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إلى أن باريلا حقق رقمًا مميزًا في منافسات الشامبيونزليج، حيث نجح في تسجيل هدفه الأوروبي الأول في مباراته الأولى بالبطولة القارية.

وأضاف “كالتشيو ميركاتو”، أن آخر لاعب إيطالي نجح في تسجيل هدف في أول ظهور له في بطولة دوري أبطال أوروبا، كان ديفيد زاباكوستا، في سبتمبر 2017 مع تشيلسي الإنجليزي.

واختتم الموقع الإيطالي، تقريره بأن المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي، كان هو العامل المشترك بين زاباكوستا وباريلا، حيث تمكن الثنائي من هز الشباك في أول ظهور أوروبي تحت قيادته.