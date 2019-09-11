بالأرقام .. #النصر يستفيد في غياب أحمد موسى

المواطن - محمد سمعه

يعيش اللاعب النيجيري أحمد موسى، مهاجم نادي النصر، فترة صعبة للغاية؛ وذلك بسبب هبوط أدائه مع أصفر العاصمة خلال الفترة الأخيرة.

وحاول نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بيع أحمد موسى لنادي غلطة سراي التركي، مقابل التعاقد مع اللاعب السنغالي مباي دياني مهاجم الفريق التركي.

وذكرت إحصائية أن غياب أحمد موسى عن مباريات أصفر العاصمة يُفيد العالمي، حيث نجح الفريق النصراوي في تحقيق نتيجة إيجابية خلال 6 مباريات في الدوري بالموسم الماضي.

وتمكن النصر من الفوز في أربع مباريات، بالإضافة إلى تعادل وحيد وخسارة في مباراة واحدة.

وانضم أحمد موسى لصفوف نادي النصر في صيف عام 2018 قادمًا من صفوف فريق ليستر سيتي الإنجليزي.

وكان أحمد موسى شارك مع المنتخب النيجيري في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 التي أُقيمت في مصر، حيث احتل منتخب النسور النيجيرية المركز الثالث في البطولة عقب الفوز على المنتخب التونسي.

يذكر أن النصر كان تُوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الماضي بفارق نقطة عن نادي الهلال.

وسيخوض نادي النصر، مباراة إياب دور الثمانية في بطولة دوري أبطال آسيا يوم الاثنين المقبل أمام نادي السد القطري، حيث يحتاج النصر للتعادل بأي نتيجة أو الفوز بأي نتيجة للعبور إلى دور نصف النهائي.