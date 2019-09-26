بالأسماء.. جدول مواعيد مقابلات المرشحين لـ وظائف الصحة العامة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أسماء المرشحين والمرشحات لحضور المقابلة الشخصية ومطابقة الأصول في عدد من التخصصات.

وقالت الوزارة إن المرشحين والمرشحات من تخصصات الصحة العامة، تثقيف صحي، وبائيات وذلك ابتداء من الأحد القادم ولمدة ٦ أيام.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عن توفر عدد ٦٠٠ وظيفة صحية شاغرة للرجال والنساء، من حملة درجة البكالوريوس.

وقالت وزارة الصحة إن الوظائف الشاغرة في التخصصات التالية:

– أخصائي صحة عامة (جميع المسارات).

– أخصائي تثقيف صحي.

– أخصائي وبائيات.

ودعت الوزارة الراغبين والراغبات بالتقديم التسجيل عبر موقع الوزارة ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019م.

وأوضحت الصحة أن الحضور للمقابلة حسب الموقع الجغرافي والتأكد من التاريخ والوقت المحدد لكل مرشح ومرشحة وفق الجدول التالي: