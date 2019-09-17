بالفيديو.. رئيس مجلس الغرف السعودية محذراً من الاستثمار في تركيا: 30 مليار ريال في مهب الريح!

المواطن - تصوير : خالد الحمودي - الرياض

حذر الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، من مخاطر الاستثمار في تركيا؛ نظراً لتردي الوضع الاقتصادي وعدم استقلال القضاء في هذا البلد.

وقال العبيدي، في جلسة مخاطر الاستثمار في تركيا، ضمن المنتدى العربي الأول بعنوان دور الإعلام في التوعية بمخاطر الاستثمار الخارجي ( تركيا نموذجاً)، إن تركيا لا تمتلك مقومات الاستثمار والاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أن أي استثمار ناجح يتطلب استقلال القضاء واستقرار الوضع الاقتصادي، وإذا نظرنا إلى تركيا نجدها في المرتبة الـ116 عالمياً في استقرار الاقتصاد، وفي المرتبة الـ111 في استقلال القضاء، وبالتأكيد هذا مؤثر سلبي جداً لضمان أي استثمار في دولة مثل دولة تركيا.

وأضاف أننا نعطي هذه المعلومات لأي مستثمر، ونؤكد أن القطاع الخاص السعودي واعٍ جداً لهذه النقطة، لذلك تجد الاستثمارات السعودية في تركيا هي استثمارات أفراد وليست استثمارات شركات.

وتابع العبيدي: “يجب على المستثمر سواء الشركات أو الأفراد أن يرجعوا لمجالس الغرف في مناطقهم لاستقاء المعلومة عن أي بلد يريدون الاستثمار فيه”.

وحذر العبيدي من ممارسات النظام التركي في التغرير بالمستثمر بالإعلام الزائف والحزبية التي يتبعونها والغطاء الإسلامي لجذب هؤلاء المستثمرين.

وختم العبيدي بقوله: “إن حجم الاستثمار بالنسبة للأفراد بلغ حوالي 30 مليار ريال في تركيا، وكلها الآن في مهب الريح”.