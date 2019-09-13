بالفيديو .. لقطة كانت السبب وراء خسارة #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

التقطت عدسات الكاميرا خلال مباراة الاتحاد وضمك، في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلافًا نشب بين الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو والحارس فواز القرني، بعد إحدى الكرات الخطيرة لفريق ضمك.

وقال فواز القرني عن اللقطة: تحدثت مع فيتشيو بانفعال حتى يرجع فريق الاتحاد ويُدافع بأكمله ضد الهجمات وهذه لقطة طبيعية تحدث في أي مباراة.

وأضاف فواز القرني: كان هناك تأخر من بعض لاعبي الاتحاد في العودة إلى الصفوف الدفاعية للفريق في الشوط الأول ولهذا كنت أصيح في فيتشيو والفريق الاتحادي كان فاقدًا لتركيزه في الشوط الأول.

ربما تكون تسببت اللقطة في إظهار عدم التركيز وتفكك الخطوط بين لاعبي فريق الاتحاد، وهو الأمر الذي بدا واضحًا في الشوط الثاني من المباراة، في وجود حالة من التعجل لإنهاء الهجمات من قبل لاعبي الاتحاد.

وكان المغربي محسن ياجور سجل هدفي ضمك في شباك الحارس فواز القرني حارس الاتحاد في الدقيقتين الثانية والسابعة والعشرين، بينما سجل الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، اجتهد نادي الاتحاد عبر البرازيلي رومارينيو والصربي بيريجوفيتش من أجل تسجيل الهدف الثاني، ولكن دون جدوى.

انتهت المباراة بفوز ضمك على الاتحاد، ليحصد الفريق الضمكاوي أول ثلاث نقاط له في الدوري بعد الخسارة من النصر والعدالة في أول جولتين.

أبدت جماهير نادي الاتحاد عدم رضاها التام على أداء الفريق في الشوط الأول ضد ضمك، خلال مواجهة اليوم، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.