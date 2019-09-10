باهبري: لم نعتد بعد على تكتيك رينارد
مؤكدًا استياء اللاعبين من التعادل

باهبري: لم نعتد بعد على تكتيك رينارد

2019/09/10
الساعة 10:29 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أبدى نجم منتخب السعودية الأول لكرة القدم، هتان باهبري، استياءه من التعادل ضد اليمن اليوم في أولى مباريات الأخضر في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وعلق هتان باهبري على مباراة منتخب السعودية ضد اليمن قائلًا: “نحن كلاعبين مستاؤون من النتيجة، وبالتأكيد الجهاز الفني أيضًا، حاولنا كثيرًا، ولكن لم ننجح”.

وتابع نجم منتخب السعودية تصريحاته قائلًا: “هذه أول مباراة رسمية مع المدرب رينارد والثانية بشكل عام معه، ولم نعتد على الوضع التكتيكي له حتى الآن”.

وأضاف باهبري خلال تصريحاته لقناة KSA SPORTS قائلًا: “ومن ناحية المستوى؛ ففي بعض الأوقات يتراجع مستوى الفريق، وهذا الطبيعي، وسنحاول تصحيح الأوضاع، وإرضاء الجماهير في المباراة المقبلة”.

السعودية ضد اليمن:

ولعب منتخب السعودية ضد اليمن على إستاد البحرين الوطني في العاصمة المنامة، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وتقدم المنتخب اليمني أولًا عن طريق محسن محمد في الدقيقة الثامنة، قبل أن يُسجل منتخب السعودية الأول لكرة القدم التعادل في الدقيقة 23 عن طريق هتان باهبري، وأحرز عمر الداحي هدفًا في الدقيقة 37، وتعادل سالم الدوسري في الدقيقة 48.


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