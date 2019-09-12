باهبري: هدفنا مواصلة الانتصارات ضد #الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

أعرب النجم هتان باهبري عن جاهزية الفريق الأول لكرة القدم لخوض مباراة الهلال ضد الفيحاء المقرر إقامتها، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة.

وقال باهبري خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد الفيحاء الذي عُقد، اليوم الخميس: “نحن على أتم الاستعداد كمنظومة عمل لخوض مباراة الفيحاء”.

وتابع نجم نادي الهلال تصريحاته قائلًا: “نسعى في مواجهة الفيحاء إلى مواصلة انتصاراتنا وتحقيق النقطة التاسعة في الدوري”.

واختتم هتان باهبري تصريحاته قائلًا: “نأمل إسعاد جماهيرنا بتحقيق الفوز في مباراة الهلال ضد الفيحاء وفي المباريات المقبلة”.

ويلعب الهلال ضد الفيحاء على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط.