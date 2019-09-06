باهبري يغيب عن مران المنتخب السعودي

المواطن - مروة نبيل

غاب نجم الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، هتان باهبري عن مران الأخضر الجماعي، مساء اليوم الجمعة؛ بسبب الإصابة.

وأوضح حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنّ باهبري اكتفى بتمارين خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، بعدما أثبتت الفحوصات التي خضع لها عن تعرضه لكدمة في مشط القدم.

وكان هتان باهبري قد شارك كأساسي في مباراة السعودية ضد مالي الودية، ولم يستطع استكمال اللقاء؛ بسبب الإصابة، ليتم استبداله في الدقيقة 33.

ولعبت السعودية ضد مالي بالأمس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في إطار استعدادات الأخضر لمواجهة اليمن في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.