بتوجيه محمد بن سلمان .. نائب وزير الدفاع يلتقي الرئيس اليمني

بتوجيه محمد بن سلمان .. نائب وزير الدفاع يلتقي الرئيس اليمني

2019/09/14
الساعة 6:26 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان الرئيس اليمني ؛ حيث تم بحث العلاقات بين البلدين والشراكة الاستراتيجية وأهمية الحوار لمعالجة القضايا الداخلية في اليمن.
وقال الأمير خالد بن سلمان : بناء على توجيهات سمو سيدي ولي العهد، تشرفت بلقاء فخامة الرئيس اليمني ونقلت له تحيات وتقدير قيادة المملكة لجهود وحكمة فخامته، وأكدت له دعم المملكة لفخامته وحكومته للحفاظ على الدولة واستعادة الامن والاستقرار في اليمن الشقيق.
وتابع:  كان اللقاء بفخامته مثمراً وإيجابياً، وتم بحث العلاقات بين البلدين والشراكة الإستراتيجية، واهمية الحوار لمعالجة القضايا الداخلية في اليمن، ومواصلة التعاون والتنسيق بين البلدين لمواجهة الميليشات الحوثية المدعومة من إيران، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الملاحة.


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