بث مباشر لتصفيات المونديال على موقع فيفا

المواطن - مروة نبيل

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مساء اليوم الثلاثاء، عن بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 مباشرة عبر موقعه الإلكتروني وقناته الرسمية على “يوتيوب”.

وأشار موقع فيفا الرسمي إلى أنه سيبث مباشرة العديد من مباريات الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2022، والتي ستُقام خلال الفترة من الرابع وحتى العاشر من شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح فيفا أن من بين المباريات التي سيقوم ببثها مباشرة على موقعه الرسمي وقناته على “يوتيوب”، لقاءات توجو ضد جزر القمر، وجامبيا وأنجولا، بالإضافة إلى مواجهة زيمبابوي والصومال.

وشدد الاتحاد الدولي لكرة القدم على أنه سوف يقوم بنشر لائحة مباريات التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 عبر موقعه الإلكتروني الرسمي.