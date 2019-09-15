بث مباشر لليوم الختامي لـ مهرجان ولي العهد للهجن

المواطن - محمد سمعه

تُختتم اليوم فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية بميدان سباقات الهجن بمحافظة الطائف.

ونشر الحساب الرسمي لـ الاتحاد السعودي للهجن عبر “تويتر” رابط مشاهدة البث المباشر للحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن.

وكانت هذه النسخة من مهرجان سمو ولي العهد للهجن التي انطلقت في 29 ذي القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس 2019م، قد حظيت بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، من مُلّاك ومؤسسات الهجن العملاقة، حيث تجاوزت أعداد الهجن المشاركة 13000 ألف مطية، للمنافسة على جوائزه التي تبلغ (53) مليون ريال، وتضمنت تنوعًا كبيرًا في الفعاليات المصاحبة في قرية الهجن بحديقة الملك فيصل.

كما ركزت هذه الفعاليات على تأصيل تراث الإبل في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إضافة إلى تحقيق عوائد اقتصادية من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي يدعم الموروث التراثي ويعزز الوطنية، مما يعكس العمق الحضاري للمملكة.