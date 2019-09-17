بث مباشر لمؤتمر وزير الطاقة في جدة

بث مباشر لمؤتمر وزير الطاقة في جدة

2019/09/17
الساعة 8:39 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
طباعة
المواطن - الرياض

ينعقد، بعد قليل، مؤتمر صحفي لوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مدينة جدة.

ومن المقرر أن يتحدث وزير الطاقة خلال المؤتمر عن الهجوم الإرهابي على منشأتي النفط التابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص وأبعاد تأثر هذا الهجوم الإرهابي الغاشم على أمن الطاقة للعالم أجمع وتأثيره الخطير على الاقتصاد العالمي.

ويستهدف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال المؤتمر طمأنة العالم أجمع بشأن إمدادات النفط، وقدرة المملكة على تعويض نقص الإمدادات.

ويمكن مشاهدة البث المباشر لمؤتمر وزير الطاقة على الرابط هنا


هل قرأت هذا ؟
  • لهذا السبب تأخر المؤتمر الصحفي لوزير الطاقة
    •
  • الرميان: استهداف أرامكو لن يوقف مسيرتها نحو الطرح العام
    •
  • وزير الطاقة: إنتاجنا اليومي من النفط سيصل إلى 9.8 مليون برميل في أكتوبر
    •
  • الناصر: أرامكو تنتج الآن 2 مليون برميل يوميًّا من بقيق
    •

    almowaten jobs

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

    هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :