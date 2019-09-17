بث مباشر مباراة #الهلال ضد #الاتحاد
في إياب ربع نهائي آسيا

بث مباشر مباراة #الهلال ضد #الاتحاد

2019/09/17
الساعة 8:38 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

يحتضن إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مباراة الهلال ضد الاتحاد ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بثًّا مباشرًا لمباراة الهلال ضد الاتحاد عبر قناته على يوتيوب؛ لكي تتمكن الجماهير السعودية من متابعة المواجهة القارية.

ويطمح لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم، فيما يسعى العميد لتحقيق نتيجة إيجابية وخطف بطاقة التأهل إلى منافسات الدور التالي.

يُذكر أن مباراة الهلال والاتحاد في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، التي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

 


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