بث مباشر .. مباراة #الهلال و #الاتحاد بـ دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

انطلقت، منذ قليل، مباراة الاتحاد والهلال في الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

وتُقام المباراة على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، حيث يأمل الاتحاد في مصالحة جماهيره والفوز على الهلال؛ لتعويض الخروج من بطولة دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء الماضي.

وستكون مباراة اليوم هي الفرصة الأخيرة للمدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد، حيث إذا لم ينجح في الفوز على الهلال فقد تتم إقالته من تدريب العميد.

وقبل مباراة اليوم، كان نادي الاتحاد اتخذ قرارًا بإلغاء عقد اللاعب التشيلي لويس خيمينيز؛ وذلك بسبب عدم تقديمه للأداء الفني المنتظر منه منذ انضمامه لـ الاتحاد في صيف 2019 قادمًا من بالستينو التشيلي.