بث مباشر .. وقائع مؤتمر الكشف عن تفاصيل نزال الدرعية التاريخي

المواطن - محمد سمعه

كشفت الهيئة العامة للرياضة برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل عن وقائع مؤتمر الكشف عن تفاصيل استضافة بطولة العالم للملاكمة في الوزن الثقيل.

وكانت الهيئة العامة للرياضة أكدت أن المؤتمر الذي يُقام اليوم الأربعاء سيشهد حضورًا كبيرًا من وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

ووصل اليوم حامل اللقب، المكسيكي أندي رويز جونيور والبريطاني أنتوني جوشوا إلى الرياض، لحضور مؤتمر نزال الدرعية التاريخي لبطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، المقرر إقامته، في السابع من شهر ديسمبر المقبل.

يُذكر أن جوشوا خسر للمرة الأولى أمام المكسيكي رويز، شهر يونيو الماضي، عندما تواجها في ماديسون سكوير بنيويورك الأمريكية، وسيحاول الملاكم البريطاني استعادة لقبه في الدرعية.

ومن المقرر أن تستضيف الدرعية، في السابع من شهر ديسمبر المقبل، النزال التاريخي لبطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، بين حامل اللقب، المكسيكي رويز ومنافسه حامل اللقب السابق، البريطاني جوشوا.

رابط بث وقائع المؤتمر: https://www.pscp.tv/w/1BRKjqbBpXdxw