بث مباشر .. وقائع مؤتمر وزارة الدفاع حول استهداف أرامكو

المواطن - الرياض
يعقد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد ركن طيار تركي المالكي، الآن، مؤتمرًا صحفيًا حول الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو في بقيق وخريص يوم السبت الماضي.
ويمكن متابعة البث المباشر من: (هنا).
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يعقد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد ركن طيار تركي المالكي، الآن، مؤتمرًا صحفيًا حول الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو في بقيق وخريص يوم السبت الماضي.
ويمكن متابعة البث المباشر من: (هنا).
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