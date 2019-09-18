بث مباشر .. وقائع مؤتمر وزارة الدفاع حول استهداف أرامكو

بث مباشر .. وقائع مؤتمر وزارة الدفاع حول استهداف أرامكو

2019/09/18
الساعة 5:52 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

يعقد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد ركن طيار تركي المالكي، الآن، مؤتمرًا صحفيًا حول الهجوم الإرهابي على معملي أرامكو في بقيق وخريص يوم السبت الماضي.

ويمكن متابعة البث المباشر من: (هنا).

 


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