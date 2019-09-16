بدء التسجيل في اختبارات قياس كفايات المعلمين عبر هذا الرابط

بدء التسجيل في اختبارات قياس كفايات المعلمين عبر هذا الرابط

2019/09/16
الساعة 8:25 صباحًا
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المواطن - الرياض

أعلن مركز القياس الوطني عن بدء التسجيل في اختبارات قياس كفايات المعلمين والمعلمات للعام الحالي 1441/2019 , وفتح رابط التسجيل في اختبار كفايات للرجال اليوم الاثنين بتاريخ 16 سبتمبر 2019 , ضمن فترة التسجيل للمرحلة الأولى , واستكمال تسجيل اختبار كفايات المعلمات “للنساء” في تاريخ 24 سبتمبر الجاري.

ولجميع الراغبين والراغبات بالدخول والتسجيل في اختبار كفايات 1441-2019 , فإن التسجيل متاح بدءاً من اليوم الاثنين بتاريخ 17 محرم 1441 هـ الموافق لـ 16 سبتمبر 2019 م , وذلك للذكور فقط ” المعلمين الرجال” في الفترة المخصصة للتسجيل في الاختبار الورقي المرحلة الأولى ” المبكر” باللغة العربية.

ويمكن التسجيل في اختبار قياس المعلمين للرجال اليوم للعام 1441-2019 من الرابط (هنا).

ويستهدف الاختبار الخاص بكفايات المعلمين قياس الحد الأدنى للمعرفة والتحصيل والمهارات المهنية الأساسية التي يحتاجها المعلمون، وتحدد نتيجة الاختبار المفاضلة بين المعلمين وعليها تكون أسس اختيارهم.


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