المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن بدء بيع تذاكر مباراة الشباب والاتحاد اليوم.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الشباب والاتحاد كالتالي؛ 15 ريالًا مدرج العائلات والدرجة الموحدة، 300 ريال المنصة الفضية، و400 ريال المنصة الذهبية، وستتوافر عبر منصة تذاكر السعودية.

ويحتضن إستاد الملك فهد الدولي في الرياض مباراة الشباب والاتحاد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مساء يوم الجمعة المقبل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط، فيما يقع الاتحاد في المركز الـ14 برصيد 3 نقاط، ويمتلك مباراة مؤجلة.