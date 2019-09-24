المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية، اليوم الثلاثاء، عن بدء بيع تذاكر مباراة الهلال ضد التعاون المقرر إقامتها، مساء يوم الخميس المقبل، في الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تذاكر مباراة الهلال ضد التعاون

وكشفت صلة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد التعاون المقبلة، وجاءت كالتالي؛ 40 ريالًا الموحدة أفراد وعائلات، 75 ريالًا موحدة الواجهة F-D، و100 ريال موحدة الواجهة E.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد التعاون الأخرى، كالتالي؛ 500 ريال منصة فضية عائلات، 600 ريال منصة فضية أفراد، 750 ريالًا المنصة الذهبية للعائلات، و800 ريال الذهبية للأفراد.

وأشار حساب شركة صلة الرسمي على “تويتر”، إلى أن سعر تذكرة العائلات البلاتينية في مباراة الهلال ضد التعاون ألف ريال، 1200 ريال منصة الأفراد البلاتينية، و2000 ريال منصة بلاتينية أفراد بلاس.

وأوضحت أن القسم B سيكون مخصصًا لجماهير سكري القصيم في مباراة الهلال ضد التعاون التي ستُقام، مساء يوم الخميس، على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 10 نقاط، فيما يقع التعاون في المركز العاشر برصيد 4 نقاط.