المواطن - مروة نبيل

أعلنت شركة صلة الرياضية، اليوم الأربعاء، عن بدء بيع تذاكر مباراة الهلال ضد الفيحاء المقرر إقامتها، مساء يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الهلال ضد الفيحاء

وكشفت صلة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد الفيحاء المقبلة، وجاءت كالتالي؛ 30 ريالًا الموحدة أفراد وعائلات، 50 ريالًا موحدة الواجهة “F-D”، و75 ريالًا موحدة الواجهة E.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال ضد الفيحاء الأخرى، كالتالي؛ 400 ريال منصة فضية عائلات، 500 ريال منصة فضية أفراد، 700 ريال المنصة الذهبية للأفراد والعائلات، ألف ريال منصة العائلات البلاتينيوم، 1200 ريال منصة الأفراد البلاتينيوم، و2000 ريال منصة بلاتينيوم أفراد بلاس.

وأشار حساب شركة صلة الرسمي على “تويتر”، إلى أن القسم B سيكون مخصصًا لجماهير الفريق البرتقالي في مباراة الهلال ضد الفيحاء المقبلة، التي ستُقام على استاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط، فيما يقع الفيحاء في المركز السادس برصيد 4 نقاط.