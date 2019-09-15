بدء بيع تذاكر مباراة الهلال والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

أعلنت شركة صلة عن بدء عملية بيع تذاكر مباراة الهلال والاتحاد والمقرر إقامتها بعد غد الثلاثاء في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد كالتالي:

2500 ريال لـ بلاتينية أفراد بلس، 1500 ريال لـ بلاتينية أفراد، و1200 لـ بلاتينية عائلات.

وجاء سعر التذكرة الذهبية للأفراد 1000 ريال، أما سعر التذكرة الذهبية للعائلات 800 ريال، وسعر التذكرة الفضية للأفراد 800 ريال، أما سعر التذكرة الفضية للعائلات 600 ريال.

ويذكر أن سعر التذكرة المُوحدة للواجهة E هو 150 ريالًا، أما سعر التذكرة الموحدة للواجهة F. D فهو 100 ريال، وسيكون سعر التذكرة الموحدة للأفراد 50 ريالًا، وسعر التذكرة الموحدة للعائلات 50 ريالًا أيضًا.

وكان لقاء الذهاب بين الاتحاد والهلال انتهى بالتعادل السلبي في المباراة والتي أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.