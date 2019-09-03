بدر بن سلطان يناقش افتتاح فروع لـ النيابة العامة بمحافظات مكة
خلال لقائه أحمد الوردي مدير فرع المنطقة

بدر بن سلطان يناقش افتتاح فروع لـ النيابة العامة بمحافظات مكة

2019/09/03
الساعة 2:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة أحمد الوردي.
واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى نبذة عن الأعمال التي نفذتها النيابة خلال موسم حج العام الحالي ، والخطط المستقبلية المزمع تنفيذها فيما يتعلق بالتوسع في الفروع والتخصصات على مستوى محافظات المنطقة.
من جانبه هنأ الوردي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة بنجاح موسم حج هذا العام الذي جاء بتوفيق الله ثم بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من إمكانات، والمتابعة الدائمة لأمير مكة المكرمة لجميع الأعمال والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.



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